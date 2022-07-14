Франция

Французький футболіст хоче залишитись у нинішній команді.

Преснель Кімпембе заявив про готовність залишитись у ПСЖ, повідомляє журналіст Адріан Греньє.

За його інформацією, 26-річний захисник чекає на зустріч з керівництвом паризької команди, щоб прояснити поточну ситуацію.

У той же час активний інтерес до Кімпембе з ініціативи Томаса Тухеля виявляє Челсі. "Сині" хотіли б підписати центрбека найближчим часом.

У минулому сезоні захисник ПСЖ відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що також Ювентус розглядає Кімпембе у якості потенційної заміни де Лігта.