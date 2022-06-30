Италия

Один із найкращих футболістів центра оборони Франції може переїхати до Серії A.

Оскільки під час поточної трансферної кампанії дедалі частіше почала з’являтись інформація щодо можливого відходу центрального захисника Маттейса де Лігта зі складу туринського Ювентуса, "зебри" почали активні пошуку заміни для нідерландського футболіста.

Як повідомляє італійська преса, представники "Старої Синьйори" через значний потенційний прибуток від продажу 22-річного футболіста можуть обирати для нього заміну серед майже необмеженого кола виконавців.

Туринці вирішили скористатись цим на повну, розпочавши перемовини з французьким Парі Сен-Жермен щодо одного з найкращих виконавців ланки захисту в цій країні — Преснеля Кімпембе.

Вихованець академії "червоно-синіх" має завершити взаємини з парижанами лише 2024 року, тож пропозиція Юве стосовно нього становитиме аж ніяк не менше за 40 млн євро, у які Кімпембе оцінює портал Transfermarkt.

У цьому сезоні Преснель відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.