Франция

Французький клуб готовий продати захисника.

Парі Сен-Жермен розглядає варіант із продажем Преснеля Кімпембе у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Independent, французький клуб просить за центрального захисника близько 42 мільйонів фунтів.

У минулому сезоні захисник ПСЖ відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що також сам французський футболіст бажає не змінювати клуб цього літа та продовжити виступи за парижан.