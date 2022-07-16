Франция

Захисник має всі шанси залишитись у Парижі.

Захисник Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе став однією з головних трансферних цілей європейських клубів цього літа.

Так, новий головний тренер чемпіонів Франції Крістоф Галт'є висловився стосовно можливого відходу футболіста.

"Ми читали різноманітну інформацію стосовно Преснеля, навіть разом сміялись із неї. Він мені подобається — чудовий захисник, відмінний хлопець. Що буде далі — я не знаю". — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що Челсі веде переговори із Аке та, власне, Кімпембе.