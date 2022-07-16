Франция

Талановитий форвард перебрався до паризького гранду.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Реймса Юго Екітіке.

20-річний француз перейшов у стан чинного чемпіона країни на правах річної оренди із правом викупу на постійній основі.

Повідомлялося, що ПСЖ доведеться заплатити Реймсу 35 мільйонів євро, якщо у Парижі вирішать оформити повноцінний трансфер талановитого форварда.

Минулого сезону Юго Екітіке провів у французькій Лізі 1 23 матчі, в яких він забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.