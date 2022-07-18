Франция

Зірковий футболіст хоче отримувати багато грошей.

Бразильський фланговий захисник Марсело Вієйра в своїй професійній кар’єрі мав досвід виступів лише в двох клубах — Флуміненсе в себе на батьківщині та мадридському Реалі. При цьому, за останній із вищенаведених колективів він відіграв без малого 15 років.

Але цього міжсезоння в 34-річний виконавець уже є вільним агентом та знаходиться в пошуках нового місця роботи.

Проте, устигнувши звикнути до комфортних умов під час перебування в розташуванні "галактікос", бразилець тепер вимагає до себе належного ставлення й від потенційних новачків.

Саме через фінансовий фактор свого часу італійський Мілан відмовився від його послуг, а напередодні французький Ліон наслідував той самий приклад у власних намаганнях домовитись із гравцем щодо контракту.

Раніше вважалось, що Марсело заробляв приблизно 9 млн євро на рік під час виступів у Реалі, що виявилось надважким тягарем для "ткачів".

Натомість Ліон, який якраз шукає собі нового лівого захисника, перемкнув увагу на 24-річного футболіста іспанського Вільярреала Первіса Еступіньяна.

У минулому сезоні досвідчений бразилець провів 17 матчів, зробивши дві гольові передачі.