Италия

Футболісту запропонували три мільйони на рік.

Напередодні з'явилась інформація, що Мілан зацікавлений у запрошенні бразильського захисника Марсело, який нещодавно залишив Реал.

Мілан пропонує гравцю зарплату у розмірі трьох мільйонів євро на рік, але Марсело, вірогідно, відповість відмовою.

Футболіст отримував у Реалі шість мільйонів на рік та не готовий йти на таке значне пониження гонорару.

Мілан продовжить контактувати з представниками бразилець та може покращити пропозицію.

Нагадаємо, що окрім Мілана у послугах Марсело зацікавлений турецький Фенербахче.