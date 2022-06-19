Футболісту запропонували три мільйони на рік.
Марсело, Getty Images
19 червня 2022, 19:53
Напередодні з'явилась інформація, що Мілан зацікавлений у запрошенні бразильського захисника Марсело, який нещодавно залишив Реал.
Мілан пропонує гравцю зарплату у розмірі трьох мільйонів євро на рік, але Марсело, вірогідно, відповість відмовою.
Футболіст отримував у Реалі шість мільйонів на рік та не готовий йти на таке значне пониження гонорару.
Мілан продовжить контактувати з представниками бразилець та може покращити пропозицію.
Нагадаємо, що окрім Мілана у послугах Марсело зацікавлений турецький Фенербахче.