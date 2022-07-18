Франция

Вихованець галісійського клубу може переїхати до Франції.

Досвідчений 37-річний французький голкіпер Стів Манданда за підсумка поточного трансферного вікна вже не буде належати до складу Марселя, у якому минула більша частина його професійної кар’єри.

"Провансальці" на цьому тлі повинні швидко підшукати собі гідного кандидата в рамку воріт, і вже виплатили італійській Ромі необхідні кошти для викупу іспанця Пау Лопеса, проте позиція другого голкіпера команди все одно залишається вільною.

Посісти вакантне місце вже в найближчий час може ворота іспанської Сельти Рубен Бланко, який є вихованцем галісійського клубу.

26-річний страж воріт виступає на "дорослому" рівні ще з сезону-2013/14, проте за останній футбольний рік провів лише дві гри, пропустивши при цьому один гол та ще раз відстоявши "насухо".

Загалом, на його рахунку вже 142 гри за основну команду Сельти, 41 з яких завершувалась для клуба без пропущених голів, на тлі 197 невдалих гравця спроб урятувати володіння.

Цей потенційний трансфер може зірвати відсутність у "кельтів" на поточний момент гідної заміни власному вихованцю, тоді як Transfermarkt оцінює футболіста в 3 млн євро.