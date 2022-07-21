Франция

Кошти надійдуть на рахунки французького клубу дуже своєчасно.

Можливості для існування на професійному рівні французького Бордо опинились під величезним питанням через виліт команди з "елітного" дивізіону за підсумками минулого сезону.

Клуб у 140 річницю свого існування переживає важку фінансову кризу, тому вже найближчими днями може залишитись без ліцензії на участь у змаганнях на найвищому рівні.

Слухання відповідної комісії з цього приводу заплановані на 21 липня, 15:00 за київським часом.

Однак представники "жирондинців" на цю хвилюючу подію планують завітати з можливим варіантом розв’язання кризового стану зі свого боку.

Ідеться про потужне грошове підживлення у вигляді 11 млн євро + 2 млн євро в якості різноманітних бонусів, що їх запропонував англійський Саутгемптон за нападника Секу Мара.

19-річний французький виконавець у минулому сезоні був одним із променів надії для команди, яка майже від самого початку футбольного року розташовувалась поблизу зони вильоту.

За 36 матчів юнак забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.

Як повідомляє французька преса, представники Бордо мають з’явитись на засіданні вже з підписаними документами купівлі-продажу.