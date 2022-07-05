Франция

Клуб з багатою історією може зникнути з футбольної карти.

Бордо отримав відмову від французького футбольного органу DNGG щодо апеляції на переведення до третього за силою дивізіону.

Проблеми у жирондинців виникли через фінансові проблеми, але клуб не збирається зупинятися, повідомляє RMC Sport.

Бордо збирається спробувати щастя у національному олімпійському та спортивному комітеті.

Поточний борг Бордо складає близько 52 млн. євро. Все йде до того, що Бордо подасть заяву на банкрутство, після чого команду можуть ліквідувати.

Нагадаємо, що раніше жирондинці були впевнені в збережені Ігнатенка в своєму складі на наступний сезон.