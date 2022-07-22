Франция

Футболіст Динамо може продовжити кар'єру у Франції.

Атакувальний хавбек київського Динамо Самба Діалло може продовжити свої виступи у Лізі 1.

⚔ Un joueur à l'essai



👉 𝗦𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼, jeune milieu offensif de 19 ans du Dynamo Kiev, prend part aux séances avec le reste du groupe.#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/CCGjKW6dIq — Stade Brestois 29 (@SB29) July 22, 2022

Сенегалець перебуває на перегляді у Бресті. Відзначимо, що минулий сезон команда завершила на 11 місці у чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, що контакт Діалло із київським клубом розрахований до грудня 2026 року. Але за правилами ФІФА, гравці з чемпіонату України можуть продовжити кар'єру в інших командах та призупиняти свої угоди.

Раніше повідомлялось, що за вінгером вишикувалася черга з сильних клубів, які готові поборотися з Баварією.