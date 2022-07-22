Футболіст Динамо може продовжити кар'єру у Франції.
самба діалло, фото динамо київ
22 липня 2022, 17:58
Атакувальний хавбек київського Динамо Самба Діалло може продовжити свої виступи у Лізі 1.
Сенегалець перебуває на перегляді у Бресті. Відзначимо, що минулий сезон команда завершила на 11 місці у чемпіонаті Франції.
Нагадаємо, що контакт Діалло із київським клубом розрахований до грудня 2026 року. Але за правилами ФІФА, гравці з чемпіонату України можуть продовжити кар'єру в інших командах та призупиняти свої угоди.
Раніше повідомлялось, що за вінгером вишикувалася черга з сильних клубів, які готові поборотися з Баварією.