Украина

В Європі багато бажаючих підписати таланта Динамо.

Як повідомляє німецьке видання Fussballtransfers, 19-річний вінгер Самба Діалло, якого німці називають у новині "перлиною Динамо" зацікавив низку європейських команд. На гравця молодіжної команди "біло-синіх" претендують Баварія, дортмундська Борусія, РБ Лейпціг, Марсель, Ліон, Монако, Брюгге, Андерлехт і Барселона.

Повідомляється, що сенегалець може скористатися опцією FIFA, згідно якої легіонери з чемпіонатів України та росії мають право в односторонньому порядку розірвати контракти до 30 червня 2023-го года. Зазначимо, що нинішня угода юного вінгера з київським клубом розрахована до кінця 2026-го року.

Раніше повідомлялося, що Діалло готовий повернутися до команди зі столиці України, хоча після початку повномасштабної російської агресії встиг потренуватися із французьким Сент-Етьєном, якого наразі серед претендентів на Самба нема.