Франция

Паризький клуб фактично домовився з Лейпцигом про перехід захисника.

ПСЖ та Лейпциг практично домовилися про перехід Норді Мукієле, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, залишилося лише узгодити бюрократичні моменти, а також особисті умови 24-річного футболіста із ПСЖ не стануть проблемою.

У сезоні-2021/22 на його рахунку за Ред Булл 37 матчів, у яких він забив два голи та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ продемонстрував нову виїзну форму сезону-2022/23.