29-річний футболіст може змінити команду цього літа.
ЛЕВЕН КЮРЗАВА, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 00:12
Левен Кюрзава може залишити ПСЖ, повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного футболіста зацікавлена Ніцца. Проте наразі невідомо, чи готовий футболіст перебратися до складу "гімнастів".
Контракт Кюрзава із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Кюрзава провів лише одну гру у всіх турнірах – у Суперкубку Франції проти Лілля, де зіграв на полі лише дев'ять хвилин.