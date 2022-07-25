Франция

29-річний футболіст може змінити команду цього літа.

Левен Кюрзава може залишити ПСЖ, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного футболіста зацікавлена Ніцца. Проте наразі невідомо, чи готовий футболіст перебратися до складу "гімнастів".

Контракт Кюрзава із ПСЖ розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Кюрзава провів лише одну гру у всіх турнірах – у Суперкубку Франції проти Лілля, де зіграв на полі лише дев'ять хвилин.