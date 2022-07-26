Франция

Офіційно паризький гранд оголосить про перехід після підписання контракту із гравцем.

Фабріціо Романо у своєму Twitter повідомляє про те, що РБ Лейпциг та ПСЖ завершили підписання необхідних документів про перехід Норді Мукієле до столиці Франції.

Офіційне оголошення з боку паризького клубу відбудеться після підписання контракту із гравцем.

Французький центральний захисник долучився до лав "биків" влітку 2018 року з Монпельє.

Минулого сезону Мукієле взяв участь у 38 матчах в усіх турнірах, набравши в них 2+5 за гол+пас. Окрім того, разом із РБ Лейпциг він також дійшов до півфіналу Ліги Європи УЄФА та завоював Кубок Німеччини.