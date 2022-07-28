Франция

Екс-футболіст Динамо опинився у глибинці французького чемпіонату.

Джермейн Ленс після завершення контракту з турецьким Бешикташем у це літнє трансферне вікно перебував у пошуках нового клубу.

Як повідомляє офіційний сайт Версаля, французький клуб домовився про підписання з колишнім вінгером Динамо Київ.

Нідерландський вінгер виступатиме у четвертому за силою дивізіоні чемпіонату Франції.

Минулого сезону Ленс грав в оренді за Фатіх Карагюмрюк — у 16 матчах він забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, що нідерландський гравець міг опинитись в італійському чемпіонаті - в третьому за силою дивізіоні.