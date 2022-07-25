Італія

Голландський хавбек минулого сезону провів за турецький Фатіх Карагюмрюк.

Колишній вінгер київського Динамо Джермейн Ленс продовжить свою кар'єру у складі клубу Віс Пезаро, який виступає у третьому за силою дивізіоні Італії. Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

За інформацією джерела, останнім часом 34-річний голландець приїде до Італії, щоб завершити трансфер на правах вільного агента.

Минулого сезону Ленс грав в оренді за Фатіх Карагюмрюк — у 16 матчах він забив чотири м'ячі.

За Динамо Ленс виступав у період із 2013 по 2015 рік. На його рахунку 16 голів та 19 асистів у 78 матчах.