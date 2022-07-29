Французький клуб отримає допомогу на тлі своїх фінансових проблем.
жюль кунде, барселона
29 липня 2022, 11:49
Каталонська Барселона завершила трансфер захисника Севільї Жюля Кунде, купивши француза за 60 млн євро.
П'ять мільйонів євро надійдуть на рахунок Бордо, вихованцем якого є футболіст, повідомляє Lequipe.
Таким чином, клуб зможе дещо поліпшити свій фінансовий стан, через який він був відправлений до третьої Ліги Франції.
Раніше повідомлялось, що Бордо виграв апеляцію та буде виступати у Лізі 2.