Франция

Французький клуб отримає допомогу на тлі своїх фінансових проблем.

Каталонська Барселона завершила трансфер захисника Севільї Жюля Кунде, купивши француза за 60 млн євро.

П'ять мільйонів євро надійдуть на рахунок Бордо, вихованцем якого є футболіст, повідомляє Lequipe.

Таким чином, клуб зможе дещо поліпшити свій фінансовий стан, через який він був відправлений до третьої Ліги Франції.

Раніше повідомлялось, що Бордо виграв апеляцію та буде виступати у Лізі 2.