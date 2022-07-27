Бордо на офіційному сайті повідомив про виграш апеляції щодо збереження прописки у Лізі 2 у наступному сезоні. 

Нагадаємо, що через фінансові проблеми жирондинці ризикували втратити професійний статус та деградувати до третього дивізіону. 

Сьогодні, 27 липня, виконавчий комітет FFF визнав, що клуб є та буде фінансово стійким, а також є добре підготовленим до гри у Лізі 2 наступного сезону. 

Радісно, що чемпіон Франції 2010 року не зник з футбольної карти та буду намагатися повернутися до елітного дивізіону. 

Нагадаємо, що Данило Ігнатенко все ще перебуває у стані Бордо. 