Франция

Наступний сезон славетний колектив проведе у Лізі 2.

Бордо на офіційному сайті повідомив про виграш апеляції щодо збереження прописки у Лізі 2 у наступному сезоні.

Нагадаємо, що через фінансові проблеми жирондинці ризикували втратити професійний статус та деградувати до третього дивізіону.

Сьогодні, 27 липня, виконавчий комітет FFF визнав, що клуб є та буде фінансово стійким, а також є добре підготовленим до гри у Лізі 2 наступного сезону.

Радісно, що чемпіон Франції 2010 року не зник з футбольної карти та буду намагатися повернутися до елітного дивізіону.

Нагадаємо, що Данило Ігнатенко все ще перебуває у стані Бордо.