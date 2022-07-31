Паризький клуб завоював черговий титул у країні.
Фото: twitter.com/PSG_inside
31 липня 2022, 22:59
ПСЖ розгромив у Тель-Авіві з Нантом у матчі за Суперкубок Франції.
Парижани виграли французький Суперкубок в одинадцяте – це рекорд країни. Ліон – найближчий переслідувач – має вісім перемог.
ПСЖ – Нант 4:0
Голи: Мессі, 22, Неймар, 45, 82 (з пенальті), Рамос, 57.
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Мукіеле, 78), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратті (Паредес, 78), Вітінія (Данілу Перейра, 68), Сарабія (Калімуендо, 84), Мессі.
Нант: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жіротто, Аппіа (Фабіо, 78), Сіссоко, Чирівелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссамі, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78).
Попередження: Вітінія (16), Коко (38), Мутуссамі (75).
Вилучення: Кастеллетто (81).