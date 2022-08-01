Франция

Екс-наставник ПСЖ вважає аргентинця найкращим гравцем у світі.

Мауріс Почеттіно задоволений, що йому вдалося попрацювати з Ліонелем Мессі, а також вважає аргентинця найкращим футболістом світу.

"Новина про прихід Мессі до ПСЖ була приємним сюрпризом. Тепер можна говорити, що я працював з ним, бачив його поблизу. Я бачив Марадону, а тепер я, аргентинець, бачив і Мессі, провів із ним рік разом. Звичайно, мені пощастило.

Для мене Мессі – найкращий у світі. У цьому немає сумнівів. Очевидно, що після нього Мбаппе буде претендентом на цю корону", — наводить слова Почеттіно Infobae.

Нагадаємо, що на посаді головного тренера ПСЖ Крістоф Галт'є змінив аргентинського наставника.