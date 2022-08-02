Франция

Футболіст приклав руку до перемоги команди у Суперкубку.

ПСЖ розпочав сезон-2022/23 з перемоги у Суперкубку Франції. Був битий переможець Кубку країни Нант із рахунком 4:0.

Справжній гол-красень записав на свій рахунок Неймар. Бразильська зірка реалізував штрафний удар, не залишивши шансів Альбану Ляфонту.

Футболіст забив свій перший гол зі штрафного удару з сезону-2019/20. При цьому він використав 47 спроб, які були невдалими.

Загалом на його рахунку вісім результативних пострілів зі штрафного у складі ПСЖ. У першому сезоні він забив чотири голи, двічі у сезоні-2018/19 та один у сезоні-2019/20.

Раніше повідомлялось, що у ПСЖ дуже задоволені поточную формою Неймара.