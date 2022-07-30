Французький клуб розраховує на Неймара у новому сезоні.
Неймар, getty images
30 липня 2022, 11:38
Парі Сен-Жермен продовжує підготовку до наступного сезону у рамках командних зборів.
Як повідомляє журналіст Адрієн Греньє, у французькому клубі задоволені поточною формою одного з лідерів команди – Неймара.
Стверджується, що бразильський футболіст перебуває у чудовій формі, піднесеному настрої, а також скинув зайву вагу.
Минулого сезону 30-річний бразилець забив 13 голів і зробив 8 результативних передач у 26 матчах за парижан.
Нагадаємо, що настрій Неймара може стати гіршим, адже йому загрожує два роки в'язниці у справі про корупцію.