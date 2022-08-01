Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку за Суперкубок Франції.
ПСЖ — Нант, twitter.com/PSG_inside
01 серпня 2022, 07:40
Напередодні відбувся розіграш Суперкубку в третій із топ-5 країн європейського субконтиненту, у якому зійшлись між собою чемпіони Франції, Парі Сен-Жермен, та володар кубка — Нант.
Заможний столичний колектив уже від самого початку гри фактично не мав особливих проблем із подоланням захисту суперників, тому з його боку ще до перерви ми побачили одразу два забитих м’ячі.
Ще на початку другої половини гри захисник Серхіо Рамос довів перевагу своєї команди до надзвичайно впевненого стану, а вже під фінальний свисток нападник Неймар оформив другий забитий м’яч на власному рахунку.
Огляд матчу:
ПСЖ — Нант 4:0
Голи: Мессі, 22, Неймар, 45, 82 (з пенальті), Рамос, 57.
ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Кімпембе — Хакімі (Мукіеле, 78), Верратті (Паредес, 78), Вітінія (Данілу Перейра, 68), Мендеш (Бернат, 68) — Сарабія (Калімуендо, 84), Мессі, Неймар.
Нант: Лафон — Кастеллетто, Жиротто, Паллуа — Коко (Мутуссамі, 64), Сіссоко, Бла, Чирівелья (Мохамед, 64), Аппіа (Фабіо, 78) — Гессан (Коршья, 78), Сімон.
Попередження: Вітінія (16), Коко (38), Мутуссамі (75).
Вилучення: Кастеллетто (81).