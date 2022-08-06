Франция

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Напередодні також відбувся й старт нового сезону французької Ліги 1, а в першому протистоянні нового футбольного року в цій країні поміж собою зійшлись Ліон та Аяччо.

Ткачі доволі швидко скористались перевагою власного поля, уразивши ворота суперників за допомогою постріл екс-гравця донецького Шахтаря Тете, якому асистував новачок команди Александр Ляказетт.

Майже одразу після цього французький нападник отримав нагоду відкрити лік власним голам після повернення до рідного клубу та вправно реалізував пенальті, який незабаром відіграли суперники власним виконанням одинадцятиметрового.

Варто зауважити, що до покарання у ворота Ліона призвело вилучення за фол голкіпера Антоні Лопеша, утім і суперники були не безгрішні — ще до перерви Ромен Амума встиг назбирати два попередження, що зменшило шанси його команди на порятунок.

Огляд матчу:

Ліон — Аяччо 2:1

Голи: Тете, 12, Ляказетт, 22 (пен.) — Мангані, 31 (пен.)

Ліон: Лопеш — Гюсто, Мендес, Люкеба, Тальяфіко — Пакета (Толіссо, 75), Лепенан, Ауар (Ріу, 30) — Тете (Шеркі, 89), Ляказетт, Токо-Екамбі (Баркола, 75).

Аяччо: Леруа — Альфонс, Гонсалес, Авінель, Діалло — Баяла (Спадануда, 71), Маркетті (Кутаде, 89), Мангані (Лачі, 89), Нурі (Чіміньяні, 71) — Ель-Ідріссі (Муссіті-Око, 71), Амума.

Попередження: Ляказетт — Авінель, Амума, Ель-Ідріссі, Діалло, Спадануда.

На 27-й хвилині був вилучений Антоні Лопеш (Ліон) (грубе порушення правил).

На 45+3-й хвилині був вилучений Ромен Амума (Аяччо) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.