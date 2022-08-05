Франция

Бразилець вразив ворота Аяччо.

Ліон у рамках матчу-відкриття нового сезону елітного дивізіону чемпіонату Франції вирушив у гості до Аяччо.

"Ткачі" змогли відкрити рахунок вже на 12-й хвилині зустрічі завдяки бразильському вінгеру Теті — він вразив ворота після пасу Ляказетта.

Зазначимо, що у Тете контракт із донецьким клубом до кінця 2023 року, а за Ліон він виступає завдяки правилу УЄФА для гравців з УПЛ.

Нагадаємо, Тете перебрався в Ліон наприкінці березня і з того часу провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.