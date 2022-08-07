Франция

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Напередодні Страсбур та Монако розпочали свої виступи в новому розіграші французької Ліги 1 з очного протистояння на полі стадіону Стад де ла Мено.

"Монегаскам" удалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Крепіна Діатта, а вже поперерві Соф’ян Діоп подвоїв їхню перевагу, однак суперники достатньо швидко зуміли відновити мінімальну дистанцію а рахунком на табло.

Найбільш напруженою ситуація була вже під час наближення фінального свистка, коли господарі кинули все наявні сили задля порятунку, і навіть забили другий м’яч, проте в компенсований час арбітри побачили офсайд в Абібу Діалло, позбавивши його дубля.

Огляд матчу:

Страсбур — Монако 1:2

Голи: Діалло, 65 — Діатта, 43, Діоп, 53

Страсбур: Сельс — Перрен (Ле Маршан, 66), Ньямсі, Джику — П’єр-Габріель (Делен, 46), Прчич, Беллегард (Аолу, 66), Лієнар (Жан, 82) — Томассон — Діалло, Ажорк (Гамейро, 66).

Монако: Нюбель — Агілар, Дісасі, Маріпан, Якобс — Фофана, Жан Лукас — Діатта (Матасо, 87), Діоп (Акліуш, 66), Мартінш (Вандерсон, 73) — Емболо.

Попередження: Клайн — Фофана, Діатта

Джерело: MEGOGO.