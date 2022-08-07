Франция

Валлієць приніс нічию своїй команді.

Літній новачок Ніцци Аарон Ремзі, який нещодавно залишив Ювентус, допоміг своїй команді уникнути поразки від Тулузи в першому турі французької Ліги 1.

⚽️ Aaron Ramseeeeeeeeey !



Sur son 2e ballon, @aaronramsey trouve la lucarne toulousaine. Quel but ! Le Gym égalise (1-1, 78') ! #TFCOGCN #OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) August 7, 2022

На 78 хвилині матчу хавбек скористався пасом Браїмі та відправив м'яча точно у "дев'ятку" воріт.

Цей гол приніс "орлам" нічию, адже перший гол в матчі забили господарі поля зусиллями Даллінга.

В наступному турі Ніцца зіграє вдома проти Страсбура, а Тулуза в гостях зустрінеться із Труа.