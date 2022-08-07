Валлієць приніс нічию своїй команді.
фото ніцца
07 серпня 2022, 16:10
Літній новачок Ніцци Аарон Ремзі, який нещодавно залишив Ювентус, допоміг своїй команді уникнути поразки від Тулузи в першому турі французької Ліги 1.
На 78 хвилині матчу хавбек скористався пасом Браїмі та відправив м'яча точно у "дев'ятку" воріт.
Цей гол приніс "орлам" нічию, адже перший гол в матчі забили господарі поля зусиллями Даллінга.
В наступному турі Ніцца зіграє вдома проти Страсбура, а Тулуза в гостях зустрінеться із Труа.