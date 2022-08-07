Франция

Чилієць виступатиме у французькій Лізі 1.

Алексіс Санчес близький до переходу до Марселя, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 33-річний футболіст підпише угоду на два роки і зароблятиме три мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, що раніше Санчес домовився про розірвання контракту із Інтером.

Зважаючи на майбутнє підписання контракту з Санчесом наступного тижня, Марсель хоче продати одного зі своїх нападників, щоб розвантажити зарплатну відомість.