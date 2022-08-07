Чилієць виступатиме у французькій Лізі 1.
АЛЕКСІС САНЧЕС, GETTY IMAGES
07 серпня 2022, 18:59
Алексіс Санчес близький до переходу до Марселя, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, 33-річний футболіст підпише угоду на два роки і зароблятиме три мільйони євро за сезон.
Нагадаємо, що раніше Санчес домовився про розірвання контракту із Інтером.
Зважаючи на майбутнє підписання контракту з Санчесом наступного тижня, Марсель хоче продати одного зі своїх нападників, щоб розвантажити зарплатну відомість.