Франция

23-річний футболіст продовжить кар'єру у Лізі 1.

Маланг Сарр близький до переходу в Монако, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, це буде оренда на один сезон із зобов'язанням викупу за певних умов. Якщо Сарр проведе певну кількість ігор за Монако, то клуб має викупити його за 15 мільйонів євро.

Крім того, у такому разі Сарр підпише контракт на п'ять років.

Минулого сезону Сарр провів 21 гру у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку чотири жовті картки.