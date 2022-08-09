Франция

28-річний футболіст є популярною персоною у колективі.

Як мінімум, частина гравців ПСЖ не хоче, щоб Леандро Паредес залишив клуб, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст, який розмовляє іспанською, відіграє важливу роль у роздягальні ПСЖ. Аргентинський півзахисник популярна постать у клубі та близька до решти основного іспаномовного контенгента в команді.

При цьому Паредес має спокусу залишити ПСЖ, щоб мати ігрову практику напередодні чемпіонату світу-2022 у Катарі і він погодив особистий контракт з Ювентусом.

Проте завершення переходу до туринського клубу залишається складним.

Нагадаємо, що прихід Фабіана Руїса до ПСЖ може суттєво обмежити ігровий час Паредесу.