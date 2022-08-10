Французький клуб орендував захисника.
Маланг Сарр, Монако
10 серпня 2022, 19:55
Монако на своєму офіційному сайті оголосило про перехід захисника лондонського Челсі Маланга Сарра.
Мова йде про оренду футболіста до наступного літа 2023 року з правом викупу.
За інформацією ЗМІ, "монегаски" зможуть викупити футболіста за 15 мільйонів євро. За оренду Челсі отримає 700 тисяч євро.
У 23 роки центральний захисник зіграв вже більше 160 поєдинків за Челсі, Ніццу та Порту, де він виграв Суперкубок Португалії.
"Я дуже радий приєднатися до Монако і повернутися до Ліги 1, чемпіонату, в якому я починав і який я добре знаю. Дякую клубу за довіру", — сказав Сарр.