Франция

Французький клуб шукає покупців на німецького футболіста.

ПСЖ має намір продати Тіло Керера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, на 25-річного футболіста претендують Вест Гем та Севілья.

Контракт захисника із французькою командою розрахований до літа 2023 року.

Керер є вихованцем Шальке, за який футболіст виступав три роки, перш ніж перейшов до ПСЖ у 2018 році.

За минулий сезон у ПСЖ захисник провів 27 матчів у Лізі 1, у яких забив два голи.