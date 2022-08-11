Французький клуб шукає покупців на німецького футболіста.
ТІЛО КЕРЕР, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 12:28
ПСЖ має намір продати Тіло Керера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, на 25-річного футболіста претендують Вест Гем та Севілья.
Контракт захисника із французькою командою розрахований до літа 2023 року.
Керер є вихованцем Шальке, за який футболіст виступав три роки, перш ніж перейшов до ПСЖ у 2018 році.
За минулий сезон у ПСЖ захисник провів 27 матчів у Лізі 1, у яких забив два голи.