Англієць скоро може залишити Манчестер.
Маркус Рашфорд
12 серпня 2022, 11:20
Ніколо Скіра повідомляє у своєму Twitter, що ПСЖ узгодив особисті умови із Маркусом Рашфордом.
Наразі паризький гранд веде перемовини із Манчестер Юнайтед та узгоджує деталі потенційного трансферу гравця.
Минулого сезону Рашфорд провів 33 поєдинки за "червоних дияволів" та відмітився п'ятьма забитими м'ячами.
У Парижі Маркус може поповнити зіркову лінію нападу команди.
Нагадаємо, що англійський гранд зацікавився нападником Атлетіко Альваро Моратою.