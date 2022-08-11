Англія

Альваро може повернутись до Англії.

Ніколо Скіра у Twitter повідомляє, що Манчестер Юнайтед мав першу розмову із агентом Альваро Морати.

Манкуніанці не проти підписати гравця, але Атлетіко може розглянути варіант із продажем іспанця лише за умови придбання нового форварда.

Мората провалився у Челсі, проте може отримати шанс на реабілітацію.

Минулого сезону форвард провів 48 поєдинків за Ювентус, в яких забив 12 м'ячів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що манкуніанці разом із Челсі націлилися на захисника Селтіка.