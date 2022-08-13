До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Франції.
Нант — Лілль, twitter.com/toisports
13 серпня 2022, 07:40
У рамках другого туру французької Ліги 1 Лілль завітав у гості до Нанта на тлі перемоги в стартовому вікенді сезону над Осером (4:1).
На полі "канарок" "доги" виглядали надупевнено вже від самого початку гри, проте, окрім нервів під час першого тайму, так і не змогли здобути перевагу над суперниками за ігровими показниками.
У підсумку, Нант відкрив рахунок посеред першої половини, під час якої мав усього 33% контроля м’яча та один удар у площину воріт.
Однак на другий тайм Паулу Фонсека вирішив випустити на поле дебютанта своїй чергової команди Ісмаїлі, із яким знайомий ще з часів роботи в донецькому Шахтарі, за що бразилець відплатив керманичу рятівним голом на 76 хвилині.
Огляд матчу:
Нант — Лілль 1:1
Голи: Сімон, 28 — Ісмаїлі, 76.
Нант: Ляфон — Чірвелья, Джиротто, Паллуа — Коко (Фабіо, 59), Абдаллах (Гессан, 79), Мутусамі, Мерлен (Аппіа, 90+1) — Блас — Кастеллетто, Сімон.
Лілль: Леонардо — Зедадка (Діакіте, 46), Фонте, Александро, Джало (Ісмаїлі, 46) — Андре, Гомес (Мартен, 85) — Девід, Кабелла, Бамба — Байо (Гудмундссон, 77).
Попередження: Джиротто — Зедадка, Джало, Фонте, Андре.
Джерело: MEGOGO.