Франция

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Франції.

У рамках другого туру французької Ліги 1 Лілль завітав у гості до Нанта на тлі перемоги в стартовому вікенді сезону над Осером (4:1).

На полі "канарок" "доги" виглядали надупевнено вже від самого початку гри, проте, окрім нервів під час першого тайму, так і не змогли здобути перевагу над суперниками за ігровими показниками.

У підсумку, Нант відкрив рахунок посеред першої половини, під час якої мав усього 33% контроля м’яча та один удар у площину воріт.

Однак на другий тайм Паулу Фонсека вирішив випустити на поле дебютанта своїй чергової команди Ісмаїлі, із яким знайомий ще з часів роботи в донецькому Шахтарі, за що бразилець відплатив керманичу рятівним голом на 76 хвилині.

Огляд матчу:

Нант — Лілль 1:1

Голи: Сімон, 28 — Ісмаїлі, 76.

Нант: Ляфон — Чірвелья, Джиротто, Паллуа — Коко (Фабіо, 59), Абдаллах (Гессан, 79), Мутусамі, Мерлен (Аппіа, 90+1) — Блас — Кастеллетто, Сімон.

Лілль: Леонардо — Зедадка (Діакіте, 46), Фонте, Александро, Джало (Ісмаїлі, 46) — Андре, Гомес (Мартен, 85) — Девід, Кабелла, Бамба — Байо (Гудмундссон, 77).

Попередження: Джиротто — Зедадка, Джало, Фонте, Андре.

Джерело: MEGOGO.