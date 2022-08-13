Франция

Гравець тільки нещодавно долучився до "дорослої" команди.

Вихованець паризької школи футболу захисник французького Монако Кріслен Матсіма завершив свою підготовку в таборі молодіжної команди "монегасків" на початку позаминулого сезону, долучившись до участі в Лізі 1.

Із того часу 20-річний гравець устиг провести 24 матчі за основний склад "червоно-білих", 13 із яких (398 хвилин) припали на минулу кампанію.

Зважаючи на те, що юний виконавець потребує більше ігрової практики, керівництво "монегасків" ухвалило рішення відправити його до оренди на поточний сезон, а Лор’ян своєчасно встиг зробити Монако відповідну пропозицію.

Разом із тим, "мерлузові" хочуть додати до угоди про річну оренду можливість придбання Матсіма за 10 млн євро.

Також відомо, що французькому клубу вдалось виграти конкуренцію за гравця в Лілля, Анже та неназваного німецького клуба.