Колектив Крістофа Галт'є продовжує впевнено перемагати.
ПСЖ - Монпельє, фото: twitter.com/PSG_inside
13 серпня 2022, 23:59
У рамках другого туру французької Ліги 1 ПСЖ приймав Монпельє.
Вкотре парижани без особливих труднощів здолали свого опонента.
Дубль на свій рахунок записав бразилець Неймар, один гол на рахунку Кіліана Мбаппе, а ось Ліонель Мессі результативними діями не відзначився.
ПСЖ – Монпельє 5:2
Голи: Сако, 39 (автогол), Неймар, 43 (з пенальті), 51, Мбаппе, 69, Саншеш, 87 – Хазрі, 58, Тшато, 90+2.
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Мукієле, 86), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш, Верратті (Саншеш, 86), Вітінья (Паредес, 70), Мессі, Неймар (Екітик, 90), Мбаппе (Сарабія, 86).
Монпельє: Омлін, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Савань (Файяд, 86), Феррі, Шотар (Леруа, 86), Хазрі (Жермен, 78), Ваї (Сако, 79).
Попередження: Кімпембе (60), Ваї (63), Вітінія (66).