Франция

Напруга у відносинах між двома футболістами продовжує зростати.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче, щоб французький клуб продав форварда Неймара. Про це повідомляє GFFN.

За інформацією джерела, з такою пропозицією Мбаппе звернувся до керівництва парижан. При цьому наголошується, що оточення Кіліана наполягало на такому кроці з моменту підписання нового контракту цього літа.

Керівництво ПСЖ стурбоване конфліктом двох зіркових гравців і намагається вирішити це питання.

L’Équipe повідомляє про те, що найближчим часом клуб організує зустріч, на якій обговорить їхній конфлікт разом із головним тренером команди Крістофом Галтьє та спортивним директором Луїшем Кампушем.

Після двох стартових турів ПСЖ набрав шість очок та з різницею м'ячів 10:2 впевнено очолює турнірну таблицю французької Ліги 1.