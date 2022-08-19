Франция

Аргентинець поки що взяв час на роздуми щодо свого майбутнього.

Журналіст Даріо Монтеро у ефірі програми El Chiringuito повідомив, що ПСЖ запропонував Ліонелю Мессі пролонгацію угоди ще на один рік після закінчення цього сезону.

Паризький гранд намагається втримати аргентинську зірку, але наразі не все так просто.

Мессі взяв час на роздуми та прийме остаточне рішення лише у наступному році.

Нагадаємо, що легендарний футболіст вперше за 17 років не потрапив до списку претендентів на Золотий м'яч.