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Аргентинець точно не стане володарем нагороди.

Видання France Football поширило список претендентів на Золотий м'яч у 2022 році.

На нагороду цього разу будуть претендувати наступні футболісти: Тібо Куртуа, Рафаель Леау, Крістофер Нкунку, Мохаммед Салах, Джошуа Кімміх, Трент Александр-Арнольд, Роберт Левандовські, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду, Вінісіус Жуніор, Луіс Діас, Карім Бензема, Фабіньо, Ріяд Марез, Сон Хин Мін, Каземіро, Філ Фоден, Гаррі Кейн, Садіо Мане, Дарвін Нуньєс, Майк Меньян, Кевін Де Брюйне, Лука Модріч, Себастьян Алле, Антоніо Рюдігер, Жоау Кансело, Ерлінг Голанд, Кіліан Мбаппе, Вірджил ван Дейк, Душан Влаховіч.

Відмітемо, що у цей топ-30 не потрапив форвард ПСЖ та зббірної Аргентини Ліонель Мессі. Останнє таке траплялось ще у 2005 році.

Церемонія нагородження переможця цієї нагороди пройде 17 жовтня. Минулого року Золотий м'яч отримав Ліонель Мессі.