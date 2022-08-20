Франция

Французький виконавець є конкурентом орендованого в Шахтаря Тете.

19-річний французький нападник Раян Шеркі тільки робить свої перші кроки в дорослому футболі, однак йому вже пророкують велике майбутнє.

У своєму віці юнак уже встиг відзначитись шістьма голами за дев’ять матчів у складі молодіжних збірних Франції віком до 16, 19 та 21 року відповідно, а також зіграти за основну команду рідного клубу 64 матчі (9 голів + 10 гольових передач).

Прогрес футболіста є настільки помітним, що "ткачі" були змушені завчасно проводити з ним перемовини щодо продовження чинного контракту, строк якого спливав наприкінці цього сезону.

Зрештою, сторони домовились продовжити відносини ще на один додатковий рік, після завершення якого зможуть поговорити про можливе продовження на такий самий термін.

Портал Transfermarkt оцінює виконавця в 18 млн євро.

Напередодні Шеркі відіграв перші хвилини в цьому сезоні в матчі проти Труа, у якому орендований у донецького Шахтаря Тете відзначився дублем (4:1).