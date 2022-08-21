Франция

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги 1.

Монако в рамках третього туру французької Ліги 1 на власному полі зазнав болючої поразки від Ланса.

Команда Філіппа Клемана пропустила швидкий гол, після чого зовсім втратила контроль над ситуацією, тому її м’яч у відповідь незадовго до початку перерви відбувся лише на тлі другого результативного пострілу від футболістів гостей.

Після перерви "монегаски" так і не змогли віднайти баланс у власній грі, бо суперники майже одразу ще сильніше збільшили перевагу за рахунком на табло, а вже під завісу гри вдалі заміни Франка Хайса остаточно закріпили перемогу за Лансом.

Огляд матчу:

Монако — Ланс 1:4

Голи: Бадьяшиль, 41 — Опенда, 7, Мачадо, 38, Фофана, 55 (пен.), Саїд, 78.

Монако: Нюбель — Вандерсон, Дісасі, Бадьяшиль, Кайо (Якобс, 67) — Діатта, Жеан Лукас (Сарр, 76), Матазо, Мінаміно (Головін, 56) — Емболо, Бен Єддер.

Ланс: Самба — Граді, Дансо, Медіна — Франковські (Кабот, 81), Самед, Фофана (Берг, 88), Мачадо (Айдара, 81) — да Кошта (Саїд, 76) — Сотока, Опенда (Ганаго, 75).

Попередження: Емболо, Вандерсон, Бен Єддер.

На 72 хвилині вилучений Вандерсон де Олівейра (Монако) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.