Франция

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги 1.

Парі Сен-Жермен набрав феноменальну ходу вже на старті нового розіграшу Ліги 1, і вже після третього туру національної першості на рахунку команди Крістофа Галт’є 17 забитих м’ячів.

Чергову порцію голів у власні ворота напередодні отримав Лілль, який ще два роки тому здобував чемпіонський титул. При чому "доги" під керівництвом Паулу Фонсеки пропустили одразу сім разів на власному полі.

Усе почалось із найшвидшого голу в історії турніру у виконанні Кіліана Мбаппе, а ще до перерви Мессі, Хакімі та Неймар доповнили його зусилля власними голами.

На початку другого тайму той-таки бразилець оформив дубль, після чого ще й асистував двічі французькій зірці, тоді як господарі поля спромоглись відповісти лише у вигляді результативного пострілу Бамба.

Огляд матчу:

Лілль — ПСЖ 1:7

Голи: Бамба, 54 — Мбаппе, 1, 66, 87 Мессі, 27, Хакімі, 39, Неймар, 43, 52.

Лілль: Жардім — Діакіте, Фонте, Александро (Джало, 71), Ісмаїлі — Андре (Мартен, 59), Гомес — Гудмундссон (Віргініус, 59), Язиджи (Жегрова, 58), Бамба — Девід.

ПСЖ: Доннарумма — Рамос (Данілу, 81), Маркіньос, Кімпембе — Хакімі (Мукіеле, 81), Верратті (Саншеш, 63), Вітінья (Паредес, 84), Мендеш (Бернат, 63) — Мессі — Мбаппе, Неймар.

Попередження: Андре, Девід — Рамос.

Джерело: MEGOGO.