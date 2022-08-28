Франция

За івуарійцем також полюють європейські гранди.

Трансфер івуарійського півзахисника Секо Мохамеда Фофана з італійського Удінезе до французького Лансу зразка літа 2020 року виявився напрочуд удалим, оскільки за порівняно невелику вартість у 8,5 млн євро "червоно-жовті" отримали до свого складу майбутнього капітана команди.

27-річний уродженець Парижу наразі вже оцінюється, як мінімум, у 25 млн євро, і разом із тим є одним із провідних виконавців французької першості на своїй позиції.

Навіть за чотири гри на початку поточного сезону він уже встиг по два рази відзначитись голами та гольовими передачами.

Не вдалось зупинити його напередодні й Ренну в рамках четвертого туру Ліги 1 (1:2), при чому "червоно-чорні" пропустили в свої ворота перший гол саме від івуарійця.

У підсумку, як повідомляє французька преса, майбутній суперник київського Динамо за групою Ліги Європи УЄФА вирішив присвятити останні дні поточної трансферної кампанії придбанню Фофана.

При цьому, власне Секо після завершення гри запевнив журналістів у тому, що в нього наразі є "дві-три пропозиції", над якими він працює зі своїми агентами.