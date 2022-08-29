Франция

Півзахисник може повернутися до Ліги 1.

Парі Сен-Жермен продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Times, чемпіон Франції розглядає можливість придбання півзахисника Челсі Канте.

Зазначимо, що у поточному сезоні Канте провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку два голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, що француз у найближчий час не допоможе Челсі — Канте пропустить чотири тижні через пошкодження.