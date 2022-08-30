Франция

Лідер левантійців може опинитися у Франції.

Портал Cope повідомляє про те, що Парі Сен-Жермен спробує підписати Карлоса Солера з Валенсії.

"Кажани" мають отримати за гравця від 15 до 17 млн євро.

Сам футболіст не проти подібного розвитку подій, проте подібний цінник може не влаштувати левантійців, бо трансферна вартість Солера на Transfermarkt наразі оцінюється у 50 млн євро.

Вихованець Валенсії блискуче розкрився останні сезони, а також став лідером клубу у останні декілька сезонів.

Минулого сезону він записав на свій рахунок 12 голів та 5 передач в усіх турнірах за "кажанів".

Нагадаємо, що ПСЖ також цікавиться Нголо Канте.