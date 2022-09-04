Франция

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Франції.

Парі Сен-Жермен у шостому турі французької Ліги 1 влаштував собі черговий привід розім’ятись перед стартом Ліги чемпіонів УЄФА, вигравши гостьовий матч проти Нанта (3:0), який є чинним володарем Кубка Франції.

Команда Крістофа Галт’є відкрила рахунок доволі швидко — на 18 хвилині передачею Ліонеля Мессі скористався Кіліан Мбаппе, і рівно та ж сама пара гравців принесла своїй команді другий м’яч одразу поперерві.

Нант не міг чинити потужного опору, оскільки залишився в меншості вже на 24 хвилині, тож під завісу гри пропустив ще й третій м’яч від Нуну Мендеша.

Огляд матчу:

Нант — ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 18, 54, Мендеш, 68

Нант: Лафон — Кастеллетто (Корш’я, 67), Джиротто, Паллуа — Фабіо, Мутуссамі (Дусе, 80), Чірівелья, Аппіа — Блас (Буаклін, 86), Мостафа (Коко, 80), Гессан (Ганаго, 66).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Кімпембе — Данілу, Верратті (Рамос, 63), Вітінья (Саншеш, 33), Бернат (Мендеш, 46) — Сарабія (Екетіке, 70), Мессі, Мбаппе (Неймар, 63).

Попередження: Паллуа — Бернат, Верратті, Мбаппе, Рамос.

На 24-й хвилині був вилучений Фабіо (Нант) (грубий фол).

Джерело: MEGOGO.