Франция

Все залежить від рівня гри іспанського футболіста.

ПСЖ може продовжити угоду із Серхіо Рамосом, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, радник ПСЖ із спортивних питань Луїш Кампуш готовий запропонувати Рамосу новий контракт терміном на два роки. Це станеться за умови, що рівень гри не впаде.

Діючий контракт Рамоса із ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

Зазначимо, що французький клуб також серйозно розглядає варіант із продовженням контракту Ліонеля Мессі.