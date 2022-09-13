Франция

Клуб терміново шукає заміну на ринку безкоштовних агентів.

Основний півзахисник французького Ренна Батіста Сантамарія через травму вибув на невизначений строк.

Через це керівники клубу та тренерський штаб вирішили заглянути на ринок вільних агентів, щоб терміново знайти йому заміну.

Клуб може запросити колишнього півзахисника Лілля португальця Шеку, який має статус вільного агента та шукає новий клуб.

27-річний футболіст в середині літа 2022 року він залишив "доггів" після закінчення контракту. На його рахунку 144 гри за клуб, 9 голів та 7 асистів.

Також Шека грав за Діжон (17 матчів, 2 голи, 3 асисти), Брагу (18 матчів, 1 асист) та Ковілью (41 матч, 4 асисти).